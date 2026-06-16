Hatay’da LGS’ye geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polise ödül

Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu ile birlikte görevli emniyet personelini kabul eden Yılmaz, göstermiş oldukları duyarlılık ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ve takdirlerini iletip çeşitli hediyeler takdim etti.