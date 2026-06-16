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Hatay’da LGS’ye geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polise ödül

Hatay’da LGS’ye geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polise ödül

20:0116/06/2026, Salı
DHA
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Hatay’da LGS’ye geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis ödüllendirildi
Hatay’da LGS’ye geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis ödüllendirildi

Hatay'da LGS sınavına geç kalacak olan öğrenciyi sınav merkezine yetiştiren emniyet personelini, İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz ile Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu kabul etti. Gösterdikleri duyarlılık nedeniyle çeşitli hediyeler takdim edildi.

Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, hafta sonu gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında geç kalma riski yaşayan öğrencinin sınav merkezine zamanında ulaştırılmasını sağlayan emniyet personelini kabul etti.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu ile birlikte görevli emniyet personelini kabul eden Yılmaz, göstermiş oldukları duyarlılık ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ve takdirlerini iletip çeşitli hediyeler takdim etti.




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