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LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

14:2013/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
AA
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LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum halinde bugün gerçekleşti.

MEB'den yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı." denildi.


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