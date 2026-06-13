LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum halinde bugün gerçekleşti.
MEB'den yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı." denildi.
"www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.
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