Sınav merkezlerinde öğrenciler, iki oturum boyunca soruları çözmek için ter dökerken aileler ise okul önlerinde büyük bir heyecanla bekleyişini sürdürdü. Sınav süresince okul çevrelerinde zaman zaman yoğunluk oluştu. 2 oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler okul binalarından çıkarak aileleriyle buluştu. Bazı öğrenciler sınavın iyi geçtiğini ifade ederken, bazıları ise zorlandıkları sorular olduğunu söyledi. Veliler ise çocuklarını karşılayarak rahat bir nefes aldı.