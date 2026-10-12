Kontrolden çıkan TIR zeytinlik alana devrildi: 1 yaralı

Hatay'ı sağanak ve dolu vurdu

Arsuz ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, bazı bölgelerde doluya dönüştü. İlçenin yüksek rakımlı Kozaklı Mahallesi'nde yağan fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine büyük zarar verdi. Sağanak yolların göle dönmesine neden olurken narenciye bahçelerinin yanı sıra maydanoz, dereotu ekili alanlar da sular altında kaldı.