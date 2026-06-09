Hatay'da akılalmaz ihmal: Serum yerine 5 aylık bebeğin parmağı kesildi

"Bebeğimin parmağının üstünde bez gibi şey vardı, hemşire onu keserken çocuğun parmağını da kesti"





Hastanede 5 aylık kız evladının tedavi edildiği esnada parmağının kesildiğini ifade eden baba Abdulkadir Akay, "Çocuğum 5 ay önce doğdu ve şu an 5 aylık bir kız babasıyım. Biz bayramın birinci günü hastaneye gittik. Çocuğum da zatürre şüphesi vardı ve orada tedavi gördük. Bayramın üçüncü günü zaten servisteydi ve saat 15.30 civarında hemşire çocuğun serumuna bakmak için odaya geldi. Serum çıkmıştı ve hemşire onu geri takmak için makas getirdi. Bebeğimin parmağının üstünde bez gibi şey var ve onu kesmek istedi. Hemşire onu keserken çocuğun parmağını da kesti. Ondan sonra olaylar gelişti. O hastaneden sevk alarak Mustafa Kemal Üniversite Hastanesine geldik. Bu hastanede tedavi görüyor ve parmak yerine dikildi. Parmağı iyileşme sürecinde devam ediyor. Kalıcı hasarı olup olmayacağı hakkında henüz bize bir bilgi verilmedi. İnşallah temennimiz bir hasar olmaz ve şimdi çok şükür yavaş yavaş iyileşiyor. Zatürre rahatsızlığı da düzeliyor. İnşallah yarın taburcu olacağız. Olay esnasında ben odada değildim, eşim odadaydı. Eşim beni aradı ve ben de hastaneye geldim. Savcılığa, polise gidip şikayette bulunduk. Dosya numarasını aldıktan sonra avukatım aracılığıyla mahkemeye de başvuracağım. Hastanelerle ilgili denetimler sıklaşsın. Kimsenin canı yanmasın, olmaması gereken bir olay oldu. Allah’tan tek dileğimiz çocuğumuzun iyileşmesidir" ifadelerini kullandı.