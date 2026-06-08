Hatay’da gece yarısı alevler yükseldi: Otomobil küle döndü

Hatay’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Gece saatlerinde Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeyle bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri, tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü. Otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.