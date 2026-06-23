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Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada dört yaralı

Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada dört yaralı

00:2723/06/2026, Salı
IHA
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Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu otomobil ve motosiklette bulunan dört kişi yaralandı.

Hatay’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol - Payas E5 Karayolu Öğremeiş mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen 31 AZF 782 otomobil ile motosiklet çarpıştı. Otomobil ve motosiklette bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerine başlandı.



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