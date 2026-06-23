"Karakılçık buğdayının fiyatı belli olmadı ama ortalama 80 TL ila 100 TL arasında beklentimiz var"





Tarlada hasadını yaptığı karakılçık buğdayın kilogram fiyatının 80 TL ila 100 TL aralığında olmasını bekleyen Ali Fakıoğlu, "Burası 60 dönüme yakın tarlada, karakılçık buğday hasadını yapıyoruz. Bu yıl geçen yıla göre daha iyi verim bekliyoruz. Aşırı yağışların avantajı da zararı da oldu. Yağışlardan dolayı su altında kalan tarlalar oldu. Bizim tarla su altında kalmadı ve iyi verim bekliyoruz...