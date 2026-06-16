İnşaatın altıncı katından düşen işçi öldü

İnşaatın altıncı katından düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hatay’da bir inşaatta çalışan 44 yaşındaki işçi, 6. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 6. katında çalışan Mahmud S. (44), dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmud S. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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