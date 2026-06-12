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Hatay'da anız yangını: Zeytin bahçeleri zarar gördü

Hatay'da anız yangını: Zeytin bahçeleri zarar gördü

00:4712/06/2026, Cuma
DHA
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Hatay'da tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle zeytinliklere sirayet eden yangın, acil durum ekiplerini harekete geçirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin zamanla yarışarak yürüttüğü söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından tarım alanlarındaki hasar tespitine başlanırken, adli makamlarca yangınla ilgili soruşturma açıldı.

Anız yangınının zeytin bahçelerine sıçramasıyla geniş tarım arazisi zarar gördü



kırıkhan'da kontrolden çıkan anız ateşi ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü


Gece saatlerinde başlayan ve zeytinlikleri küle çeviren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

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