Maaşını evine harcamayan adama kötü haber: Ağır kusurlu sayıldı

Diyarbakır’da sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu

Diyarbakır'da hava sıcakların artması ile birlikte vatandaşlar, başta camiler olmak üzere serin mekanları tercih etmeye başladı. Kentte 40 dereceye yaklaşan sıcaklık, güneşte dayanılamaz hal alıyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar da Ulu Cami'nin bazalt taşlarında serinliyor. Ortamı sıcaklığı dışarıya göre çok serin olan camiye gelen vatandaşlar, burada dinlenip ferahlıyor. Kentte vatandaşlar öğlen saatleri yerine akşam serinliğinde dışarı çıkmayı tercih ediyor.