Yapay zeka Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı: İşte kritik görüşmenin şifreleri

FOTOĞRAF 5: Bu karede, liderlerin uçağın merdivenlerinden kol kola yürüyüşünden farklı olarak, kapalı bir alanda resmiyetin korunduğu bir duruş sergiliyorlar.





ABD Başkanı Trump, öne doğru hafif eğik duruşu ve ellerini kenetlemiş pozisyonuyla, karşısındaki diyaloğa odaklanmış ve dikkatli bir imaj çiziyor. Bu duruş, resmiyetin sürdürüldüğü kontrollü bir dinleme halini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, koltuğuna rahatça yaslanarak sergilediği dik duruşu, bacaklarını açarak kapladığı alan ve ellerini kolçaklara koymasıyla, kendine güvenen, rahat ve ortama hâkim bir beden dili sergiliyor.





İki liderin yüzlerindeki ciddi ama gergin olmayan ifadeler, konunun önemli olduğunu ancak dostane atmosferin korunduğunu gösteriyor.