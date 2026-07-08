İran: Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD üssünü vurduk

ABD'den İran’a yeni saldırı dalgası

ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek, bunlara misilleme olarak İran’a yönelik yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı. İran basını ABD saldırılarını doğrulayarak, ülkenin güneyindeki Sirik şehri ve Keşm adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Ayrıca Bender Abbas şehrinin doğusunda ve batısında patlamaların meydana geldiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı bölgelerden alevlerin ve dumanların yükseldiği görüldü.