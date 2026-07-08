NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi açıklama yaptı: 'Ankara'ya harika ev sahipliği için teşekkür ediyoruz, NATO artık daha güçlü'

Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ankara'da olmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Rutte, 'Ankara’ya böyle harika bir ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreterinin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle

UKRAYNA'YA DESTEK SÜRECEK

Ukrayna'ya olan desteğimiz devam edecek. Çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Bunun sonucunda NATO güçlenmiş olacak. Avrupalı müttefiklerimiz var. İlk defa savunma harcamaları ABD ve Avrupa arasında eşitlendi.

Bu yıl yüzde 4'e ulaşıyoruz. Bu sadece Trump'ın ısrarı sonucu olmuyor, Rusya'nın tehdit olduğunu görüyoruz.

'İRAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ'

İran konusunu da ele almayı bekliyoruz. İran ateşkesi ihlal etti, saldırı kesinlikle gerekliydi. Hürmüz Boğazı tamamen açık olmalı. Bu olmazsa olmazımız.'

NATO Genel Sekreteri,"Rusya'ya ve Putin'e mesajınız nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu ittifak 1 milyar insan Kanada ABD ve Avrupa. Biz topraklarımızın her santimini koruyacağız. Kimseye saldırmayacağız, demokrasimizi ve topraklarımızı koruyacağız. Bizimle oynamayın."

Ekonomi

NATO verileri paylaştı: Üye ülkelerin savunma harcamaları 1,8 trilyon doları aşacak

Dünya

Külliye'de hararetli anlar: Trump ile Rutte'nin pozu çok konuşuldu

Gündem

NATO Zirvesi'nde milyarca dolarlık anlaşmalar masada

Gündem

NATO Genel Sekreteri Rutte ilk kararı duyurdu: NATO müttefikleri hava kapasitesi için 12 yeni uçak alacak