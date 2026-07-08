NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi açıklama yaptı: 'Ankara'ya harika ev sahipliği için teşekkür ediyoruz, NATO artık daha güçlü'
Basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'nın harika bir ev sahibi olduğunu söyledi. Zirveye dair konuşan ve küresel konuları değerlendiren Rutte, 'Rusya'nın tehdit olduğunu görüyoruz. Müttefiklerimiz bugün İran konusunu ele alacak. Hürmüz Boğazı tamamen açık olmalı. Bu olmazsa olmazımız.' dedi.
Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ankara'da olmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Rutte, 'Ankara’ya böyle harika bir ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.
Ukrayna'ya olan desteğimiz devam edecek. Çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Bunun sonucunda NATO güçlenmiş olacak. Avrupalı müttefiklerimiz var. İlk defa savunma harcamaları ABD ve Avrupa arasında eşitlendi.
İran konusunu da ele almayı bekliyoruz. İran ateşkesi ihlal etti, saldırı kesinlikle gerekliydi. Hürmüz Boğazı tamamen açık olmalı. Bu olmazsa olmazımız.'
"Bu ittifak 1 milyar insan Kanada ABD ve Avrupa. Biz topraklarımızın her santimini koruyacağız. Kimseye saldırmayacağız, demokrasimizi ve topraklarımızı koruyacağız. Bizimle oynamayın."
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