Türk savunma sanayii örnek model
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayiinin NATO ve uluslararası pazarlara da üretim yapan başarılı bir model oluşturduğunu söyledi. Müttefik ülkelerin bu yapıyı örnek aldığını belirten Rutte, daha güçlü iş birliği çağrısı yaptı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’daki Savunma Sanayii Forumu kapsamında düzenlenen panelde Türk savunma sanayiini övdü. Türkiye’deki savunma şirketlerinin öncelikle ülkenin ihtiyaçlarını karşıladığını, ardından NATO coğrafyasına ve diğer ülkelere ihracat yaptığını belirten Rutte, bu yapının dikkat çekici bir model oluşturduğunu dile getirdi.
BİRLİKTE YAPMAK ZORUNDAYIZ
Bazı NATO müttefiklerinin de Türkiye’nin savunma sanayii modelini kendi ülkelerinde uygulayıp uygulayamayacaklarını değerlendirdiğini ifade eden Rutte, “Bu, savunma sanayii alanında toplumun bütün kesimlerini kapsayan yaklaşımın güzel bir örneğidir” dedi. Savunma sanayiindeki dönüşümün tek bir ülkenin çabasıyla gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayan Rutte, “Tek bir ülke endüstriyel devrimi tek başına sağlayamaz. Birlikte yapmak zorundayız. Biz NATO’yuz. Kabiliyetlerimizi, teknolojimizi ve sanayimizi bir araya getiriyoruz” ifadelerini kullandı.
4 MİLYON MÜHİMMAT HEDEFİ
Rutte ayrıca NATO’nun mühimmat üretim kapasitesini hızla artırdığını belirterek, ittifakın 2027 yılına kadar yıllık yaklaşık 4 milyon mühimmat üretme kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini söyledi. “Gerçek bir ilerleme kaydettik ancak maç bitmedi. Daha fazlasını, daha hızlı ve birlikte yapmak zorundayız” diye konuştu.
Müttefikler üretim modelinizi inceliyor
- Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile forum kapsamında düzenlenen panelde de konuştu. Türkiye’de savunma sanayiine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rutte, bu şirketlerin öncelikle Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşıladığını, NATO coğrafyasının tamamına ve NATO dışındaki ülkelere de ihracat yaptığını anımsattı. Rutte, “Bence bu son derece ilgi çekici bir model. Bildiğim kadarıyla bazı müttefikler de bunu kendi ülkelerinde uygulayıp uygulayamayacaklarını görmek için inceliyor. Bu, savunma sanayii alanında toplumun bütün kesimlerini kapsayan yaklaşımın güzel bir örneğidir” dedi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.