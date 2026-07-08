Trump'ın "CAATSA'yı kaldıracağız" açıklaması Netanyahu'yu endişelendirdi: Güç dengesini bozacak!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceği açıklamasından endişelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesinin "Orta Doğu’daki güç dengesini bozacağını" ileri sürdü.
ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda Netanyahu, Trump'la 36.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini önlemek amacıyla birkaç kez görüşme gerçekleştirdiğini itiraf etti.
TÜRKİYE TAM MÜTTEFİK DEĞİLMİŞ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ankara'da basın mensuplarına konuşan Trump'ın "Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" ifadeleriyle Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını ve F-35 savaş uçaklarının verilmesini değerlendireceğini açıklamalarından rahatsız olan Netanyahu, "Türkiye'nin, ABD'nin tam anlamıyla örnek bir müttefiki olmadığını" savundu. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğuna işaret eden açıklamalarına ilişkin Netanyahu, "Herkes şunun farkında; Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel bir dostluğunun olması, Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz" iddiasında bulundu. Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu dile getirerek, böyle bir adımın "Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını" öne sürdü. İsrail Başbakanı, "Trump’ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim" ifadesini de kullandı.
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