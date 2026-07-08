Trump’tan Patriot isteyecek

Dün başkente gelen Zelenski, NATO Savunma Sanayii Forumu’nda konuştu. Zelenski, görüşmede Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin en kısa sürede temin edilmesi konusunu gündeme getireceğini ifade etti.

TEKNOLOJİ PAYLAŞIMI YAPACAĞIZ

NATO Savunma Sanayii Forumu’nun, Ukrayna savunma sanayiinin kabiliyetlerini tanıtması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Zelenskiy, forum kapsamında Ukraynalı şirketlerin sektörde geliştirdikleri teknolojileri paylaşacağını aktardı. Hava savunma sistemlerinin hem sivillerin hem de cephede görev yapan askerlerin korunması için gerekli olduğunun altını çizen Zelenski, önceliklerinin Patriot için mümkün olan en kısa sürede füze temin edilmesi olduğunu kaydetti.

NATO’NUN GELECEĞİNİN PARÇASIYIZ

Zelenskiy, “Ukrayna, NATO’nun geleceğinin parçasıdır” diyerek ülkesinin yerini vurguladı. Avrupa’yı balistik füze tehdidine karşı savunma kapasitesini artırmaya çağıran Zelenski, müttefiklerden Patriot üretimini hızlandırmalarını istedi. Rusya’nın stratejik üstünlüğünü kaybettiğini belirten lider, Ukrayna’nın uzun menzilli saldırılarla Rus askeri ve enerji altyapısını başarıyla hedef alabildiğini sözlerine ekledi.

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