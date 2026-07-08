Macron'dan Şara'ya tarihi ziyaret

Suriye’de Esed rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından Şam’ı ziyaret eden ilk Avrupalı devlet başkanı olan Macron, burada hareketli iki gün geçirdi. Dün sabah saatlerinde Şam’daki Halk Sarayı’nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşen Macron, görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında, Fransa olarak Suriye halkının yanında olduklarını dile getirerek Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne uygun bir ortamın oluşturulması ve Suriye’nin yeniden kalkınması için ekonomik ilişkilerin geliştirileceğinin altını çizdi. Macron, devrik Esed rejimi döneminde Fransız bankalarında dondurulan Suriye’ye ait 51 milyon avroluk varlığın iade sürecinin başladığını ve karşılıklı olarak büyükelçi atamalarının yapılacağını duyurdu. Öte yandan, ziyaret kapsamında daha önce Suriye’den Fransa’ya götürülen 23 tarihi eserin de iade edildiği bildirildi.

BOMBALAR PROGRAMI DEĞİŞTİRMEDİ

Dün sabah saatlerinde Şam’ın merkezindeki Emevi Meydanı’nın girişinde bulunan Turizm Bakanlığı binası önünde beş dakika arayla iki bomba patladı. Olayda, dördü güvenlik personeli 18 kişi yaralandı. Patlama, Macron’un ikamet ettiği Four Season Otel’in yakınlarında meydana gelirken Macron, kısa süre önce otelden ayrılarak Şara ile görüşmek üzere Halk Sarayı’na hareket etmişti. Suriye İçişleri Bakanlığı, bombaların güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken infilak ettiğini belirterek Macron'un patlamalardan etkilenmediğini açıkladı.

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