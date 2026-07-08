Kanada ile STA müzakereleri resmen başladı

Ticaret Bakanlığı, müzakerelerin başlatılması kapsamında, her iki ülkenin teknik ekiplerinin, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli çalışmaları yürüteceğini ve kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye ile Kanada arasında STA müzakerelerinin başlatıldığı belirtildi.

BÜYÜMEYİ DESTEKLEYECEK

Açıklamada, Türkiye'nin ekonomik büyümesini destekleyecek, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, tedarik zincirlerini güçlendirecek bir anlaşma için yoğun çaba harcanacağı vurgulandı. İletişim Başkanlığınca paylaşılan bildiride de "Ülkemizde gerçekleştirilen NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında 7 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen görüşme vesilesiyle Liderler, Türkiye ile Kanada arasında STA müzakerelerinin resmen başlatıldığını duyurmaktan memnuniyet duyarlar" denildi.

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