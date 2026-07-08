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Milli projeler NATO'da

Milli projeler NATO'da

04:00, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 04:03, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milli projeler NATO'da
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NATO’nun yeni savunma projelerine Türkiye damgası: ASELSAN ve TÜBİTAK UZAY, uydu, askeri haberleşme ve erken uyarı sistemlerine yönelik projelerde yer aldı. Türkiye ayrıca yer tabanlı uzun menzilli ATMACA seyir füzelerinin tedarikini taahhüt etti.

NATO Savunma Sanayii Forumu’nda, Türkiye’nin yer aldığı uzay, füze ve hava savunma projeleri kapsamında önemli sözleşmeler ve taahhütler duyuruldu:

* TÜBİTAK Uzay Enstitüsü: Türkiye’de geliştirilecek iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu için sözleşme imzalandı. Bu uydular NATO’nun uzay tabanlı gözetleme ve istihbarat kapasitesine katkı sağlayacak.

* ASELSAN: Alçak yörünge uyduları ve askeri iletişim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar yapıldı. Ayrıca Çelik Kubbe Ulusal Entegre Hava Savunma Sistemi kapsamında erken uyarı radarlarının tedariki ve geliştirilmesi için sözleşmeler imzalandı.

* ATMACA seyir füzesi: Türkiye, NATO’nun Yer Tabanlı Hassas Vuruş Projesi kapsamında önemli sayıda ATMACA yer tabanlı uzun menzilli seyir füzesi tedarik etmeyi taahhüt etti. Bu proje, düşük maliyetli seyir ve balistik füze kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

ORTAK SAVUNMA KAPASİTESİ ARTACAK

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, bu girişimlerin Türkiye’nin savaş alanındaki iletişim, erken uyarı, tespit ve caydırıcılık kabiliyetlerini güçlendireceğini, aynı zamanda NATO’nun ortak savunma kapasitesini artıracağını vurguladı. Forum sonunda, “Uzay ve Gözetleme”, “Taarruz Kabiliyetleri” ve “Entegre Hava ve Füze Savunması” alanlarındaki projelere ilişkin ülkeler ve şirketler arasında toplu imza töreni gerçekleştirildi.

Milyarlarca dolarlık savunma anlaşması

NATO, Ankara’daki Savunma Sanayii Forumu’nda duyurulan projelerin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, 10’uncu Airbus A330 MRTT tanker uçağının teslimi ve Saab üretimi GlobalEye erken uyarı uçaklarının ortak tedariki için çok uluslu girişimler oluşturulacak. Ayrıca MQ-4C Triton İHA’larıyla NATO’nun keşif filosu güçlendirilecek, HALO projesiyle askeri uydu ağları entegre edilecek.

KRİTİK PROJELERE TÜRKİYE İMZASI

Türkiye’nin de yer aldığı projeler arasında NATO standardında 155 milimetrelik top mühimmatı geliştirilmesi ile savunma sanayiinde kritik ham maddelerin ortak tedarik zincirinin güçlendirilmesi de bulunuyor. Türkiye, top mühimmatı projesinde Kanada, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Norveç, Slovakya ve İsveç ile beraber, tedarik zinciri projesinde ise Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç ile beraber çalışacak.

ATACMS’TE ABD ALMANYA ORTAKLIĞI

ABD’li Lockheed Martin ile Alman Rheinmetall, ATACMS füzelerinin Avrupa’da ortak üretimi için mutabakat zaptı imzaladı. Forumda duyurulan girişim kapsamında Almanya’da ATACMS üretim, entegrasyon ve dağıtımını yürütecek bir merkez kurulması hedefleniyor. Üretimin Rheinmetall’in Unterluess tesisinde yapılması planlanırken, projenin Avrupa’nın füze stoklarını artırması, tedarik güvenliğini güçlendirmesi ve NATO müttefiklerinin savunma kabiliyetlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.


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Başlıklar :NATODiplomasiPolitika
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