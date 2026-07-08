Barış Kartalları 24 saat havada
04:00, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Barış Kartallarından 60 saatlik nöbet.
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları (AWACS), NATO Zirvesi’nin güvenliği için günün 24 saati hava sahasını 360 derece gözetliyor. Her biri 8,5 saat görev yapacak uçaklar zirve boyunca yaklaşık 60 saat havada kalacak.
Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, NATO Zirvesi kapsamında Türk hava sahasının güvenliği için 60 saat kesintisiz görev yapıyor. Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu E-7T Barış Kartalı uçakları, 360 derece tarama yapabilen radarlarıyla 400 kilometreye kadar hava ve deniz hedeflerini tespit ederek bilgileri gerçek zamanlı olarak harekât merkezleri, savaş uçakları ve gemilere aktarabiliyor. Hava sahası güvenliği için 60 saatlik, 11 sortilik görev planlandı.
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Başlıklar :NATOtürk hava kuvvetleriAnkara
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