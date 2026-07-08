İran ordusu Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için tek rotayı açıkladı
09:19, 08/07/2026, Çarşamba
DHA
Hürmüz Boğazı
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret gemileri ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğunu bildirdi.
İran basını, İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
ABD'nin yükümlülüklerine bağlı kalmayarak, eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşının Irak'ta bulunduğu sırada İran'ın güneyindeki bazı noktaları hedef alarak ateşkesi ve mutabakatı ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın işleyişi ve yönetimine müdahaleye izin verilmeyeceği aktarıldı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret gemileri ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğu belirtildi.
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