İsrail’den Han Yunus’a İHA saldırısı: 1 Filistinli hayatını kaybetti

Zelenski: Ukrayna’nın NATO’da olması hepimizi daha güçlü kılar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Savunma Sanayii Forumu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın modern savaş teknolojilerinde önemli bir tecrübe kazandığını belirterek, "Bu seviyede savunma kabiliyetine sahip bir ülke ve halkın NATO dışında yaşamasının doğru olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Eğer bu yeteneklere zaten sahipsek, bunların ittifakın kolektif savunmasının bir parçası olması mantıklı olur. Bu hepimizi daha güçlü kılar" dedi.