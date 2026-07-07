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İspanya Adalet Bakanı Bolanos: Türkiye ile adli ve güvenlik işbirliği mükemmel

İspanya Adalet Bakanı Bolanos: Türkiye ile adli ve güvenlik işbirliği mükemmel

15:02, 07/07/2026, Salı
AA
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İspanya Adalet Bakanı Bolanos: Türkiye ile adli ve güvenlik işbirliği mükemmel
İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos

İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos, hakimin Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in NATO Zirvesi için Ankara'ya gitmesine izin vermemesini eleştirerek, Türkiye ile adli ve güvenlik işbirliğinin mükemmel seviyede olduğunu söyledi.

Bolanos, Bakanlar Kurulu olağan toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hakkındaki dört farklı suçlamadan dolayı pasaportuna el konulan Begona Gomez'in yurt dışına çıkış için talep ettiği iznin, Ankara'ya verilmeyip, sadece Londra'ya verilmesiyle ilgili soruya cevap veren Bolanos, hakimin bu kararının tutarsız olduğunu savundu.

Bakan Bolanos, "Her iki ülkeyle de (Türkiye ve İngiltere) olağanüstü düzeyde adli ve güvenlik düzeyinde işbirliği yürütmemize rağmen, ne İngiltere ne de Türkiye Avrupa Birliği'nin özgürlük, güvenlik ve adalet alanına dahildir. Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda, Türk Adalet Bakanı sadece birkaç ay önce Madrid'i ziyaret etti. İspanya ile Türkiye arasındaki adli işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldik. Ayrıca, önümüzdeki aylarda Türkiye'deki mevkidaşımı ziyaret etmeyi planlıyorum. Sonuç olarak, hem Türkiye hem de İngiltere ile yürütülen adli ve güvenlik işbirliği mükemmel düzeydedir." ifadelerini kullandı.

İspanyol adaletine saygılı olduğunu ancak Begona Gomez'in "adaletten kaçma riskinin sıfır olmasından, kendisine ihtiyati tedbir uygulanmasını gereksiz gördüğünü" vurgulayan Bolanos, "Gerek İspanyol toplumunun büyük bölümü gerekse İspanya hukuk camiası Begona Gomez'in adaletten kaçma riskinin sıfır olduğunu düşünüyor. Çünkü her an İspanyol polisi ile hareket ediyor." diye konuştu.


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Begona Gomez hakkında verilen karar

İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma" suçlarıyla yargılanacak olmasından dolayı Hakim Juan Carlos Peinado'nun "ülkeden kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir uygulama kararı almasının ardından 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı.

NATO Ankara Zirvesi'nde, her ülke liderine olduğu gibi, eşi Başbakan Pedro Sanchez'e eşlik etmek için resmi davetli olan Begona Gomez, hem Ankara'ya gitmek hem de sonrasında kızının Londra'daki mezuniyet töreninde bulunmak için mahkemeden özel izin talep etmişti.

Ancak İspanyol hakim, "Türkiye'nin, polis ve yargı işbirliğini kolaylaştırması bağlamında, Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olmadığını" ve Gomez'in Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "aktif bir rol üstlenmekten ziyade kurumsal nezaket gereği davet edildiğini" savunarak, Ankara'ya gitmesine izin vermemişti.

Türkiye gibi İngiltere'nin de AB üyesi olmamasına rağmen, aynı kararda "İspanya ile İngiltere arasındaki iyi adli işbirliği ilişkisi ve ilgili kişinin katılmayı planladığı etkinliğin niteliği" gerekçesiyle, Begona Gomez'in kızının mezuniyet töreni için Londra seyahatine katılmasına izin verilmesi, İspanyol hükümetince şaşkınlıkla karşılanıp, "anlaşılmaz" olarak yorumlanmıştı.


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Başlıklar :Begona Gomezİspanya Adalet Bakanı Felix Bolanosİspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Ankara'ya gelişine izin verilmemesiİspanya-Türkiye ilişkileriNATO ZirvesiPedro Sanchez
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