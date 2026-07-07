Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya iniş yaptı: Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'de 22 yıl sonra gerçekleşen NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi.

Donald Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 yıl sonra resmi ziyaret kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılamak için Ankara Havalimanı'na geldi.

Trump, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ankara'da başlayan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Air Force One uçağıyla yola çıktı.

Camp Springs'ten havalanan ve saat 14.00'te Ankara Havalimanı'na iniş yapması beklenen Boeing VC-25 tipi uçak, uçuş takip platformu 'Flightradar24' verilerine göre aynı anda 18 bin kişi tarafından canlı olarak takip edildi. Uçuş, platformda '#1 Worldwide' etiketiyle dünyada en çok takip edilen uçuş olarak gösterildi.

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Trump'ın, Türkiye'ye uçuşunu binlerce kişi takip etti