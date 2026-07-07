Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ABD'li mevkidaşını ağırladı

Trump ile Erdoğan'ın tercümanı ayaküstü sohbet etti

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanı Fatıma Gülham Abushanab ile Ankara Havalimanı'nda ayaküstü sohbet etti. Erdoğan'ın karşılaması sonrası yanlarında bekleyen Gülham'a dönen Trump, "Nasılsın, iyi misin?" diye sordu. Diyalog sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümsemesi de kameralara yansıdı.