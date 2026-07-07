NATO'ya Türk imzası: Dev proje resmen açıklandı

Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda Türkiye'nin uzay alanındaki yeni yatırımı duyuruldu. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Sekerinska, TÜBİTAK UZAY'ın İMECE uydusunu temel alarak iki yeni yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu geliştireceğini açıkladı. Yaklaşık 300 milyon dolarlık sözleşmeyle hayata geçirilecek proje, Türkiye'nin NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine önemli katkı sunmasını sağlayacak.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yatırımların ön plana çıktığı Savunma Sanayii Forumu ile başladı. Son 3-4 yıldır NATO'nun yan etkinliği olarak düzenlenen forum, ilk kez Türkiye'de zirvenin resmi programı kapsamında gerçekleştirildi.

Forumda konuşan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Sekerinska, Türkiye'nin uzay alanındaki katkısına dair şunları kaydetti.

"Yakın bir yatırım Türkiye tarafından gerçekleştirildi. Türkiye, iki ilave ve yüksek çözünürlüklü uydu geliştirmek üzere iddialı bir plan ortaya koyuyor. Bunlar da Türkiye'de geliştirilecekler, TÜBİTAK'ın Uzay Enstitüsü'nde geliştirilecekler."

300 milyon dolarlık sözleşme

Sekerinska, Türkiye'nin İMECE yer gözlem uydusunu temel alarak iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştireceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye, İMECE yer gözlem uydusunu temel alarak iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştirecek. TÜBİTAK UZAY tarafından Türkiye'de geliştirilecek uydular için yaklaşık 300 milyon dolarlık sözleşme imzalanacak. Türkiye ayrıca ASELSAN ile alçak yörünge uydu haberleşmesi ve Çelik Kubbe kapsamında erken ihbar radar sistemleri için toplam 350 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzaladı. Bu yatırımlar Türkiye'nin muharebe sahasındaki bağlantı ve erken ihbar kabiliyetlerini güçlendirecek."

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