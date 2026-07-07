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Zelenski: Ukrayna’nın NATO’da olması hepimizi daha güçlü kılar

Zelenski: Ukrayna’nın NATO’da olması hepimizi daha güçlü kılar

16:12, 07/07/2026, Salı
IHA
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Zelenski: Ukrayna’nın NATO’da olması hepimizi daha güçlü kılar
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Savunma Sanayii Forumu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın modern savaş teknolojilerinde önemli bir tecrübe kazandığını belirterek, "Bu seviyede savunma kabiliyetine sahip bir ülke ve halkın NATO dışında yaşamasının doğru olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Eğer bu yeteneklere zaten sahipsek, bunların ittifakın kolektif savunmasının bir parçası olması mantıklı olur. Bu hepimizi daha güçlü kılar" dedi.

Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu’na katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna’nın savaş boyunca geliştirdiği savunma teknolojileri ve NATO ile iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Modern savaşın geçmiş dönemlerden tamamen farklı bir yapıya büründüğünü ifade eden Zelenski, insansız hava araçları ve uzaktan savaş teknolojilerinin savaş alanında devrim niteliğinde değişiklikler meydana getirdiğini söyledi. Ukrayna’nın kendisini savunurken bu teknolojileri etkin şekilde kullandığını belirten Zelenski, "Her ay yaklaşık 30 bin Rus askerini etkisiz hale getiriyoruz. Sadece Haziran ayında yaklaşık 28 bin Rus askeri etkisiz hale getirildi. Bunların büyük çoğunluğu insansız hava araçlarıyla vuruldu. Bundan gurur duymuyoruz ancak modern savaşın gerçekliği budur" ifadelerini kullandı.

Deniz insansız hava araçlarının yalnızca Rus savaş gemilerine karşı değil, kara ve hava hedeflerine yönelik operasyonlarda da kullanıldığını dile getiren Zelenski, Karadeniz’in güvenliğinin bu platformlarla sağlandığını söyledi.

Ukrayna’nın işgal altındaki toprakların tamamına insansız hava araçlarıyla operasyon düzenleyebilecek kapasite oluşturduğunu kaydeden Zelenski, uzun menzilli saldırı ve savunma kabiliyetlerinin her geçen gün geliştiğini belirtti.

"Rus saldırı dronlarına karşı önleme oranımız yüzde 90’ın üzerinde"

Rusya’nın yoğun hava saldırılarına karşı etkin bir hava savunma sistemi kurduklarını ifade eden Zelenski, "Rus Shahid dronlarına karşı önleme oranımızı yüzde 90’ın üzerine çıkardık. Bu, her hafta binlerce Rus saldırı dronunun etkisiz hale getirildiği anlamına geliyor. Başka hiçbir ülke bu ölçekte saldırı dronlarına karşı savunma yeteneğine sahip değil" dedi.

Hava savunma sistemlerinin geliştirilmesinde Ukrayna’ya destek veren ülkelere teşekkür eden Zelenski, tam kapsamlı savaş şartlarında dahi savunma sanayisinin üretim kapasitesini artırmayı sürdürdüklerini söyledi.

"Ukrayna’nın NATO’da olması hepimizi daha güçlü kılar"

Ukrayna’nın sahip olduğu savunma kabiliyetlerinin NATO’nun kolektif savunmasının bir parçası olması gerektiğini savunan Zelenski, "Bu seviyede savunma kabiliyetine sahip bir ülke ve halkın NATO dışında yaşamasının doğru olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Eğer bu yeteneklere zaten sahipsek, bunların ittifakın kolektif savunmasının bir parçası olması mantıklı olur. Bu hepimizi daha güçlü kılar" diye konuştu.

"Rusya’nın stratejik derinlik avantajını ortadan kaldırdık"

Rusya’nın güvenli olduğunu düşündüğü bölgelerin artık hedef alınabildiğini belirten Zelenski, Ukrayna’nın insansız hava araçlarının kısa süre önce Sibirya’daki bir petrol rafinerisini vurduğunu söyledi.

Rusya’nın artık güvenli bir stratejik derinliğe sahip olmadığını ileri süren Zelenski, "Rusya’da Ukrayna tarafından vurulmamış büyük bir petrol rafinerisi kalmadı. Bu yeni gerçekliktir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda savaşın Ukrayna tarafından başlatılmadığını vurgulayan Zelenski, "Putin’in aksine biz bu savaşı jeopolitik hedefler için yürütmüyoruz. Rusya bu savaşı ülkemize getirdi. Halkımızı öldürüyor ve bağımsızlığımızı yok etmek istiyor. Biz sadece kendimizi savunuyor ve Rusya için bu savaşın maliyetini artırıyoruz" dedi.

Başlıklar :UkraynaTürkiyeRusya
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