Nijerya'da açlık krizi derinleşiyor: 17 milyon kişi risk altında

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) yapılan açıklamada, son gıda güvenliği analizine göre, çatışmalardan etkilenen Nijerya'nın kuzeyindeki 9 eyalette 17 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu sayının önceki değerlendirmeye göre yaklaşık 2 milyon kişi arttığı vurgulanarak, Nijerya'nın kuzeyinde gıda ve beslenme yardımları ile kritik lojistik desteğin sürdürülebilmesi için gelecek altı ayda 89 milyon dolarlık acil finansmana ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.