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Nijerya'da açlık krizi derinleşiyor: 17 milyon kişi risk altında

Nijerya'da açlık krizi derinleşiyor: 17 milyon kişi risk altında

09:574/07/2026, Cumartesi
DHA
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BM: Nijerya'da 17 milyondan fazla kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya
BM: Nijerya'da 17 milyondan fazla kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Nijerya'da 17 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) yapılan açıklamada, son gıda güvenliği analizine göre, çatışmalardan etkilenen Nijerya'nın kuzeyindeki 9 eyalette 17 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu sayının önceki değerlendirmeye göre yaklaşık 2 milyon kişi arttığı vurgulanarak, Nijerya'nın kuzeyinde gıda ve beslenme yardımları ile kritik lojistik desteğin sürdürülebilmesi için gelecek altı ayda 89 milyon dolarlık acil finansmana ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Güvenlik sorunları ve finansman yetersizliği nedeniyle yardım faaliyetlerinin aksadığı belirtilen açıklamada, kuzeydoğudaki üç eyalette gıda güvensizliği yaşayan 6,2 milyon kişiden yalnızca yaklaşık 740 binine yardım ulaştırılabildiği aktarıldı.


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