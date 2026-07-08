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Dünya basını tek manşette buluştu: En büyük kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Dünya basını tek manşette buluştu: En büyük kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

11:42, 08/07/2026, Çarşamba
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Dünya basını tek manşette buluştu: En büyük kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın Ankara'daki görüşmesi geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki görüşmesi uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Dünya basını, F-35 programı ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin verilen mesajları öne çıkarırken, Türkiye'nin diplomatik ve stratejik konumunun güçlendiğine dikkat çekti. Bazı yayın kuruluşları ise zirvenin en büyük kazananının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da gerçekleştirdiği kritik görüşme, dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası medya kuruluşları, görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olabileceğini vurgularken, F-35 savaş uçakları, CAATSA yaptırımları ve savunma iş birliğine ilişkin açıklamaları manşetlerine taşıdı. Haber ve analizlerde, Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği rol ile diplomatik ağırlığının arttığına dikkat çekildi.

Dünya basınında gündem Türkiye

Uluslararası medya kuruluşları, Trump'ın Türkiye'ye yönelik mesajlarını "Washington'ın Ankara politikasında önemli bir kırılma" olarak değerlendirirken, F-35 savaş uçaklarının yeniden satışına yeşil ışık yakılması ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı yönündeki açıklamalar zirvenin en dikkat çeken başlıkları arasında gösterildi.



EL CEZIRE:
 Savunma işbirliğinde yeni bir dönem

Katar merkezli El Cezire, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın Ankara'daki görüşmesini, Washington'ın Türkiye politikasında önemli bir değişimin işareti olarak değerlendirdi. Haberde, Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına yönelik mesajları ile F-35 savaş uçaklarının satışının yeniden değerlendirileceğini açıklamasının, uzun süredir durağan seyreden savunma iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği ifade edildi.

Netanyahu'nun muhalefetine rağmen yeni bir diplomatik sayfa

El Cezire, Trump'ın "Yaptırımları kaldıracağız" ve "F-35 satışını değerlendireceğiz" açıklamalarına geniş yer verirken, bu adımların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington üzerindeki baskısına rağmen gelmesine dikkat çekti.

Yayın kuruluşu, Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalinin uluslararası kamuoyunda yeni bir diplomatik sayfa olarak yorumlandığını aktardı.

CBS NEWS:
 Türkiye'nin stratejik önemi öne çıktı

ABD merkezli CBS News ise Trump'ın Ankara'da verdiği mesajların, Türkiye'nin Washington açısından stratejik önemini ortaya koyduğunu yazdı. Haberde, yaptırımların kaldırılması ve F-35 dosyasının yeniden gündeme gelmesinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

CBS News ayrıca Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı "Güçlü bir lider", "Ülkesini çok daha güçlü hale getirdi" ifadelerini öne çıkarırken, Türkiye'nin bölgesel konularda ABD açısından önemli bir ortak olmaya devam ettiğini vurguladı.

Haberde Trump'ın Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerine ilişkin herhangi bir endişe taşımadığını söylemesi ve Türkiye'nin bölgesel konularda ABD'nin en önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulaması da dikkat çeken başlıklar arasında gösterildi.




FRANCE 24:
 Ankara'daki samimi karşılama dikkat çekti

Fransa merkezli France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı Ankara'da karşılamasını ve iki lider arasındaki görüşmeyi diplomatik açıdan sembolik önemi yüksek bir gelişme olarak değerlendirdi.

Haber kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı havalimanında bizzat karşılamasını, Beştepe'deki görkemli töreni ve iki lider arasındaki samimi görüntüleri ön plana çıkardı.

France 24, Trump'ın Başkan Erdoğan için "Harika bir lider" ve "Çok özel bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandığını aktarırken, iki lider arasındaki kişisel diyaloğun yıllara dayanan güçlü ilişkiye dayandığını yazdı.

ABC NEWS:
 Türkiye bölgesel diplomaside öne çıkıyor

ABD merkezli ABC News ise Trump'ın açıklamalarının yalnızca F-35 dosyasıyla sınırlı kalmadığını belirtti. Haberde, Türkiye'nin İran başta olmak üzere bölgesel krizlerde yürüttüğü diplomatik girişimlerin Washington tarafından dikkatle takip edildiği ve Ankara'nın bölgesel rolünün öne çıktığı aktarıldı.

YUNAN BASINI:
 En büyük kazanan Erdoğan

Yunanistan merkezli Banking News, gelişmeleri "En büyük kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan" başlığıyla değerlendirdi.

Analizde, Trump'ın Ankara ziyareti ve NATO Zirvesi sonrasında Türkiye'nin hem ABD hem de Avrupa nezdindeki stratejik ağırlığını artırdığı belirtilirken, değişen jeopolitik dengelerle birlikte Ankara'nın diplomatik hareket alanının genişlediği ifade edildi.

Haberde, Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği rolün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomasideki konumunu güçlendirdiği değerlendirmesine yer verildi.


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Başlıklar :Donald TrumpRecep Tayyip ErdoğanNATO ZirvesiAnkaraABD BaşkanıCumhurbaşkanı
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