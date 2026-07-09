Avrupa'nın en hızlı şirketlerindeniz

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da Programı"nın savunma paneli gerçekleştirildi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, burada Türkiye'nin savunma sanayisi ekosisteminin oldukça kapsamlı olduğunu söyledi.

SERİ ÜRETİM KABİLİYETİ YÜZDE 40 ARTTI

Akyol, Türkiye'nin bu ekosistemde hem coğrafi hem de askeri güce sahip olarak NATO ülkelerinin ana savunma sanayisi tedarikçilerinden biri haline geldiğini anlattı. Sektörde alınan siparişlerin işin doğası gereği 2, 3, hatta 4 yılda teslim edilebileceği bilgisini veren Akyol, "Bizim geçen yıl elde ettiğimiz başarı, siparişlerin yüzde 28'ini aynı yıl içinde teslim etmek oldu. Bu, endüstriyel kapasitemizin bir sonucudur. Sadece son 2 yılda seri üretim kabiliyetlerimizi yüzde 40 artırdık. Şu anda Ankara'da dünyanın en büyük hava savunma altyapılarından biri inşa ediliyor. Bu 2 milyar dolardan fazla bir yatırım. Oldukça dinamik bir inovasyon döngüsüne sahibiz. Bu birçok şirketten daha iyi durumda" diye konuştu. Seri üretim kapasitesine ve sahadan gelen gerçek zamanlı operasyonel geri bildirimlere sahip kanıtlanmış ürünler sunduklarını vurgulayan Akyol, sahadan her gün geri bildirim aldıklarını dile getirdi.

2 YILDAN AZ SÜREDE TESLİM EDERİZ

Akyol, şunları kaydetti: "Bu sadece ASELSAN ve ROKETSAN'ın değil, bizi destekleyen 3 binden fazla yerel firmadan oluşan ekosistemimizin başarısıdır, Türk savunma sanayisinin bir kabiliyetidir. Avrupa bölgesindeki takvimleri ve teslimat sürelerini biliyorum. Bu tür bir kapasitenin orada hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden Ankara'dan açıkça ilan ediyoruz ki hava savunma sistemleri dahil en karmaşık radar ve hava savunma sistemlerimizden pek çoğunu bugün sipariş vermeniz durumunda tüm müttefiklere 2 yılın altında bir sürede teslim edebiliriz. Avrupa ulusları ve hükümetleri, kapalı rekabet yerine açık rekabeti tercih etmeyi uzun vadeli stratejileri için değerlendirmelidir. Açık rekabet kullanıcılar için daha kaliteli ürünlerin, daha az maliyetle elde edilmesini sağlayacaktır. Biz Türk savunma sanayisi olarak daha iyi çözümler sunabiliriz."

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