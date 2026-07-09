Anasayfa
Ekonomi
DOA’yı sevdik:14 milyon ambalaj geri dönüşümde

DOA’yı sevdik:14 milyon ambalaj geri dönüşümde

Saliha Engin
04:00, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
DOA’yı sevdik:14 milyon ambalaj geri dönüşümde
Vatandaşlar, iade ettikleri ambalajlardan elde ettikleri teşvik bedellerini biriktirdiklerini belirterek esprili mesajlar paylaştı

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, kısa sürede kabul gördü. 81 ildeki yaklaşık 2 bin 500 depozito iade makinesi sayesinde, uygulamanın başladığı günden bu yana 14 milyonu aşkın cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.

Depozito Yönetim Sistemi'nin finansmanı, üretici sorumluluğu esasına göre oluşturulan mali yapı kapsamında sağlanıyor. Sisteme dahil olan üreticiler, piyasaya sürdükleri her bir depozitolu ambalaj için Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yönetilen merkezi fona üretici sorumluluk bedeli ödüyor. Vatandaşlara yapılan teşvik ödemeleri de bu fondan karşılanıyor. Bu model sayesinde sistem, genel bütçeye ek yük oluşturmadan sürdürülebilir bir finansman yapısıyla işletiliyor. Bugün itibarıyla 81 ilde yaklaşık 2 bin 500 depozito iade makinesi hizmet veriyor.

TEŞVİK BEDELLERİ DİJİTAL CÜZDANA YATIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen DOA Sistemi, cam, plastik (PET) ve alüminyum içecek ambalajlarının çevreye atılmadan ayrı toplanmasını, geri dönüştürülmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Sistem kapsamında vatandaşlar, ambalajları teslim ederek teşvik bedellerini dijital cüzdanlarına alabiliyor. Dijital cüzdanda biriken bakiyeler ise ATM'lerden nakit olarak çekilebiliyor, başka kullanıcılara transfer edilebiliyor, sanal kart aracılığıyla internet alışverişlerinde kullanılabiliyor ve karekod ile satış noktalarında harcanabiliyor. Bugüne kadar 1 milyon 845 bin 543 kişi ödemenin yapıldığı mobil uygulamayı telefonlarına indirdi.

GÜNLÜK 200 ADET İADE LİMİTİ BULUNUYOR

Depozito Yönetim Sistemi bireysel kullanıcıların günlük tüketimlerinden kaynaklanan ambalajları kolaylıkla sisteme kazandırmasını hedeflerken, ticari amaçlı olabilecek suiistimalleri önlemek amacıyla çeşitli kontrol mekanizmaları da devreye alındı. Bu kapsamda bir kullanıcının günlük iade limiti 200 adet ambalaj olarak uygulanıyor. Dijital sistem üzerinden günlük iade miktarları ve risk analizleri takip edilirken, gerekli durumlarda ilave doğrulama süreçleri de işletiliyor.

İLK HAFTADA YÜKSEK TALEP

Ulusal Entegrasyon Dönemi'nin başladığı 1 Temmuz 2026'dan bu yana toplam 14 milyon adedin üzerinde depozitolu ambalaj sisteme kazandırıldı. Sistemin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte bu sayının hızla artması ve her yıl milyarlarca ambalajın geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Depozito Yönetim Sistemi sayesinde geri dönüşüm oranlarının artırılması, doğaya bırakılan ambalaj atıklarının azaltılması, yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş hammadde elde edilmesi ve enerji ile doğal kaynak tüketiminin azaltılması amaçlanıyor. Sistem aynı zamanda döngüsel ekonomiyi destekleyerek ülke ekonomisine katkı sunarken, Avrupa Birliği hedefleri ve uluslararası çevre yükümlülükleriyle uyumlu sürdürülebilir bir atık yönetim modelinin oluşturulmasına da katkı sağlıyor.

DOA’nın yolculuğu

  • Vatandaşlar tarafından iade edilen ambalajlar, Depozito İade Makineleri, Manuel İade Noktaları ve Sayma Doğrulama Hatlarında toplanıyor. Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıt altına alınan ambalajlar, saha operatörleri tarafından türlerine göre ayrıştırılarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk ediliyor. Geri dönüşüm sürecinde PET ambalajlar yeni plastik hammaddesine, cam ambalajlar yeni cam üretiminde kullanılacak cam kırığına, alüminyum ambalajlar ise yeniden alüminyum üretiminde değerlendirilecek hammaddeye dönüştürülüyor. Böylece ambalajlar atık olmaktan çıkarılarak döngüsel ekonomiye kazandırılıyor. Depozito kapsamında toplanan tüm ambalajların yolculuğu, Türkiye Çevre Ajansı tarafından geliştirilen dijital altyapı üzerinden anlık olarak izleniyor. Her ambalajın sisteme girişinden geri dönüşüm tesisine ulaştığı ana kadar tüm süreç kayıt altına alınıyor.

İade makinesinde yüzde 90 yerlilik

  • DOA makineleri üreten firmalardan ACO Recycling'in Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kemal Özdemir, Türkiye'de bu alanda 6-7 lisanslı üretici bulunduğunu belirterek, "Sahada yaklaşık 200 makinemiz aktif olarak çalışıyor. Üretimimizde yerlilik oranı yüzde 90'ın üzerinde. Sistem yalnızca üzerinde DOA logosu bulunan 150 mililitre ile 3 litre arasındaki cam, plastik ve metal ambalajları kabul ediyor. Makineler özel güvenlik barkodunu doğruluyor, ardından ambalajı kontrol ederek türüne göre ayrıştırıyor. Aynı şişenin tekrar sisteme sokulmasını önlemek için de ambalajı makine içinde kullanılmayacak hale getiriyor" dedi. Sistemin hızla yaygınlaştığını ifade eden Özdemir şu bilgileri verdi: "Bu yıl 2 bin 500 depozito iade makinesi üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca oteller, fabrikalar ve büyük işletmeler için geliştirilen sayma ve doğrulama hatlarından da yaklaşık 200 adet üretmeyi planlıyoruz. Bu sistemler, binlerce ambalajı tek seferde doğrulayıp ayrıştırabiliyor."

400 milyon euroluk yatırımın son modeli: Türkiye’de üretilecek ÖTV muafiyetli Dacia Striker tanıtıldı
Ekonomi
400 milyon euroluk yatırımın son modeli: Türkiye’de üretilecek ÖTV muafiyetli Dacia Striker tanıtıldı
ROKETSAN'dan savunma sanayi hamlesi: ASSAN Group'un varlıklarını satın aldı
Ekonomi
ROKETSAN'dan savunma sanayi hamlesi: ASSAN Group'un varlıklarını satın aldı
ABD'nin "kırmızı altını" Türkiye'de kök saldı: Yıllardır ithal ediliyordu Karadeniz'in yeni gözdesi oldu
Ekonomi
ABD'nin "kırmızı altını" Türkiye'de kök saldı: Yıllardır ithal ediliyordu Karadeniz'in yeni gözdesi oldu
Elon Musk'ın servetinde tarihi erime: Bir günde 58 milyar dolar eridi
Ekonomi
Elon Musk'ın servetinde tarihi erime: Bir günde 58 milyar dolar eridi

Başlıklar :DOAPet şişeGeri dönüşüm
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026