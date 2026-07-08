400 milyon euroluk yatırımın son modeli





OYAK ve Renault Group, 2023 yılının sonunda Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım yapılacağını ve bu kapsamda üçü SUV olmak üzere toplam dört modelin Türkiye’de üretileceğini açıklamıştı.





Bu plan kapsamında üretim yolculuğu Renault Duster ile başladı, Yeni Renault Clio ve Renault Boreal ile devam etti. Dacia Striker ise yatırım planının dördüncü modeli olarak öne çıktı.





Öne çıkan bilgiler şöyle:



