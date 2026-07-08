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400 milyon euroluk yatırımın son modeli: Türkiye’de üretilecek ÖTV muafiyetli Dacia Striker tanıtıldı

400 milyon euroluk yatırımın son modeli: Türkiye’de üretilecek ÖTV muafiyetli Dacia Striker tanıtıldı

23:55, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 23:58, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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400 milyon euroluk yatırımın son modeli: Türkiye’de üretilecek ÖTV muafiyetli Dacia Striker tanıtıldı

Dacia Striker, OYAK ve Renault Group’un Türkiye’ye yönelik 400 milyon euroluk yatırım planının son modeli olarak İtalya’nın Milano kentinde tanıtıldı. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek yeni C segmenti crossover model, Avrupa dahil birçok ülkeye Türkiye’den ihraç edilecek ve 2026 yılının Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulmaya hazırlanıyor. Dacia’nın 2030 büyüme stratejisinde önemli bir yer tutan Striker, markanın Türkiye’de üretilen ilk modeli olmasıyla otomotiv sanayisi açısından da öne çıkıyor.

Dacia Striker, OYAK ve Renault Group’un 400 milyon euroluk yatırım planının son modeli olarak tanıtıldı. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek C segmenti crossover modelin 2026 yılının Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Dacia Striker, OYAK ve Renault Group’un 400 milyon euroluk yatırım planının son modeli olarak tanıtıldı. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek C segmenti crossover modelin 2026 yılının Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Dacia Striker Milano’da tanıtıldı


Dacia Striker, OYAK ve Renault Group iş birliğiyle duyurulan 400 milyon euroluk yatırım planının son halkası olarak İtalya’nın Milano kentinde tanıtıldı. Yeni model, Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek ve Avrupa dahil birçok ülkeye Türkiye’den ihraç edilecek.


Dacia’nın C segmentindeki büyüme hedefleri açısından öne çıkan Striker, markanın 2030 stratejik planında ürün gamını genişletecek modellerden biri olarak konumlandırılıyor.

Dacia Striker Milano’da tanıtıldıDacia Striker, OYAK ve Renault Group iş birliğiyle duyurulan 400 milyon euroluk yatırım planının son halkası olarak İtalya’nın Milano kentinde tanıtıldı. Yeni model, Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek ve Avrupa dahil birçok ülkeye Türkiye’den ihraç edilecek.Dacia’nın C segmentindeki büyüme hedefleri açısından öne çıkan Striker, markanın 2030 stratejik planında ürün gamını genişletecek modellerden biri olarak konumlandırılıyor.

400 milyon euroluk yatırımın son modeli


OYAK ve Renault Group, 2023 yılının sonunda Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım yapılacağını ve bu kapsamda üçü SUV olmak üzere toplam dört modelin Türkiye’de üretileceğini açıklamıştı.


Bu plan kapsamında üretim yolculuğu Renault Duster ile başladı, Yeni Renault Clio ve Renault Boreal ile devam etti. Dacia Striker ise yatırım planının dördüncü modeli olarak öne çıktı.


Öne çıkan bilgiler şöyle:


  • Dacia Striker, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek.
  • Model, Avrupa dahil birçok ülkeye Türkiye’den ihraç edilecek.
  • Türkiye’de satışa çıkış tarihi 2026 yılının Aralık ayı olarak planlanıyor.
  • Mild Hybrid-G 140 ve Hybrid 155 versiyonlarında yerlilik oranının yüzde 40’ın üzerinde olması hedefleniyor.
  • Striker, Dacia’nın 2030’a kadar toplam satışları içinde C segmenti payını yüzde 33’e çıkarma hedefini destekleyecek.
400 milyon euroluk yatırımın son modeliOYAK ve Renault Group, 2023 yılının sonunda Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım yapılacağını ve bu kapsamda üçü SUV olmak üzere toplam dört modelin Türkiye’de üretileceğini açıklamıştı.Bu plan kapsamında üretim yolculuğu Renault Duster ile başladı, Yeni Renault Clio ve Renault Boreal ile devam etti. Dacia Striker ise yatırım planının dördüncü modeli olarak öne çıktı.Öne çıkan bilgiler şöyle:Dacia Striker, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek.Model, Avrupa dahil birçok ülkeye Türkiye’den ihraç edilecek.Türkiye’de satışa çıkış tarihi 2026 yılının Aralık ayı olarak planlanıyor.Mild Hybrid-G 140 ve Hybrid 155 versiyonlarında yerlilik oranının yüzde 40’ın üzerinde olması hedefleniyor.Striker, Dacia’nın 2030’a kadar toplam satışları içinde C segmenti payını yüzde 33’e çıkarma hedefini destekleyecek.

Türkiye Dacia için küresel üretim merkezi olacak


Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, Dacia Striker’ın üretiminin Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda gerçekleştirileceğini belirtti. Jaillet, bu projeyle Türkiye’nin Dacia markası için ilk kez bir modelin tek küresel üretim merkezi konumuna geleceğini ifade etti.


Jaillet’e göre bu adım, Dacia’nın Türkiye’deki yapısını yalnızca ithalata dayalı bir konumdan yerel üretim gücüne sahip stratejik bir yapıya dönüştürecek. Üretimin başlamasıyla Oyak Renault’nun çoklu model üretim kabiliyetinin esneklik ve performans açısından yeni bir seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Türkiye Dacia için küresel üretim merkezi olacakRenault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, Dacia Striker’ın üretiminin Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda gerçekleştirileceğini belirtti. Jaillet, bu projeyle Türkiye’nin Dacia markası için ilk kez bir modelin tek küresel üretim merkezi konumuna geleceğini ifade etti.Jaillet’e göre bu adım, Dacia’nın Türkiye’deki yapısını yalnızca ithalata dayalı bir konumdan yerel üretim gücüne sahip stratejik bir yapıya dönüştürecek. Üretimin başlamasıyla Oyak Renault’nun çoklu model üretim kabiliyetinin esneklik ve performans açısından yeni bir seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Dacia ürün gamında yeni bir aşama


MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Dacia Striker’ın Türkiye’de üretilecek ilk Dacia modeli olacağını söyledi. Tatoğlu, modelin aynı zamanda Dacia ürün gamında ilk kez bir crossover seçeneğine yer verilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.


Tatoğlu, Dacia’nın erişilebilir mobilite, ekonomik kullanım maliyeti, konfor ve sürüş keyfini bir araya getiren bir marka olarak konumlandığını ifade etti. Striker ile yeni müşteri gruplarına ulaşılması ve Dacia’nın Türkiye’deki pazar varlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dacia ürün gamında yeni bir aşamaMAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Dacia Striker’ın Türkiye’de üretilecek ilk Dacia modeli olacağını söyledi. Tatoğlu, modelin aynı zamanda Dacia ürün gamında ilk kez bir crossover seçeneğine yer verilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.Tatoğlu, Dacia’nın erişilebilir mobilite, ekonomik kullanım maliyeti, konfor ve sürüş keyfini bir araya getiren bir marka olarak konumlandığını ifade etti. Striker ile yeni müşteri gruplarına ulaşılması ve Dacia’nın Türkiye’deki pazar varlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Satış tarihi 2026 Aralık olarak planlanıyor


Dacia Striker’ın 2026 yılının Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulması hazırlanıyor. Modelin hem perakende hem de ticari müşterilere ulaşması ve Dacia’nın C segmentindeki büyüme planına katkı sağlaması bekleniyor.

Satış tarihi 2026 Aralık olarak planlanıyorDacia Striker’ın 2026 yılının Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulması hazırlanıyor. Modelin hem perakende hem de ticari müşterilere ulaşması ve Dacia’nın C segmentindeki büyüme planına katkı sağlaması bekleniyor.
Başlıklar :dacia strikerrenault groupoyakbursaOtomotivekonomidacia
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