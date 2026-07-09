Dacia Striker'ı Bursa'da üretecek

2023'te OYAK ve Renault Group iş birliğiyle Türkiye'de 400 milyon avro yatırımla hayata geçirilen modellerin son halkası da belli oldu. Clio, Duster ve Boreal'in ardından Dacia da yerli üretime kavuşacak. Bursa'da üretilecek son model C SUV segmentindeki Striker olacak. Dacia’nın yeni modeli Striker, İtalya'nın Milano şehrinde Türk gazetecilere ilk kez tanıtıldı.

Bahaettin Tatoğlu

TÜRK SANAYİİNE KATKI SUNACAK

Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen ve Avrupa dahil birçok ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek Dacia Striker, çok yönlü sürüş karakterinin yanı sıra Türkiye ekonomisine ve otomotiv sanayisine sağlayacağı katkıyla da dikkat çekiyor. Dacia'nın bu yeni modelinin hem perakende hem de ticari yeni müşterilere ulaşmak için önemli bir rol oynaması planlanıyor. Striker'ın Mild Hybrid-G 140 ve Hybrid 155 versiyonları yüzde 40'ın üzerinde yerlilik oranına sahip olacak, bu sayede ÖTV açısından da önemli bir avantaj sağlayacak.

ARALIK AYINDA SATIŞA ÇIKIYOR

Dacia Striker, markanın genel hedefleri açısından da oldukça önemli bir model. Dacia DNA'sını taşıyan bir crossover olarak tasarlanan Striker, 2030 yılına kadar markanın toplam satışları içindeki C segmenti payını yüzde 33'e çıkarma hedefini destekleyecek. Dacia Striker, 2026 yılının Aralık ayında Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor. Dacia Striker ürün gamında hibrit, hibrit 4x4 ve benzin/LPG motor seçeneklerini içerecek şekilde geniş bir yelpazede sunulacak.

PAZAR PAYINI ARTIRACAĞIZ

Modelin Türkiye'de üretilmesine ilişkin açıklamada bulunan MAİS Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, "Dacia markamızın amiral gemisi olacak Striker modelimizi kullanıcılarımıza sunmak için hazırlanıyoruz. Yenilenen Dacia ürün gamı, her bütçeye hitap eden modellerle erişilebilir mobilite sunuyor. Yeni modelimiz, Dacia markamızla ulaşmayı amaçladığımız hedeflerimiz için mühim bir aşamayı teşkil ediyor. Striker ile yepyeni müşterilere ulaşarak Dacia'nın varlığını daha da güçlendirecek, pazar payını hak ettiği seviyeye ulaştıracağız" dedi.

Markanın Türkiye'deki varlığı güçlendirilecek

Fabrikadan da sorumlu Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, “400 milyon avroluk yatırımın dördüncü ve stratejik açıdan son derece önemli modelini duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Striker sayesinde Türkiye, Dacia markası için ilk kez bir modelin tek küresel üretim merkezi konumuna gelecektir. Bu aynı zamanda Dacia’nın Türkiye’deki varlığını güçlendirerek markayı yalnızca ithalata dayalı bir yapıdan yerel üretim gücüne sahip stratejik bir oyuncuya dönüştüren önemli bir adımdır” açıklamasını yaptı.

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