Dev banka altın tahminini düşürdü: Piyasada denge değişti! İşte anlık gram çeyrek yarım cumhuriyet altın fiyatları
Altın fiyatlarında etkili olan en önemli gelişmelerden biri ABD ile İran arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesi oldu. ABD Başkanı Trump’ın, İran ile çatışmayı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın artık geçerli olmadığını açıklaması piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgası oluşturdu. Altın fiyatlarında geri geçilmeler yaşanırken, Bank of America, Fed’in daha sert para politikası uygulayabileceği beklentisiyle 2026 yılı için ortalama altın fiyat tahminini aşağı çekti. İşte 9 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
ABD'den gelen son açıklamalar ve küresel piyasalarda yeniden yükselen enflasyon ile faiz endişeleri, altın fiyatlarında hareketliliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın sona erdiğini açıklamasının ardından artan jeopolitik riskler, enflasyon ve faiz beklentileri yeniden gündeme gelirken, ons altındaki dalgalanma iç piyasaya da yansıdı. Hem IMF’den hem de büyük finans kuruluşlarının altın beklentileri de değişmeye başladı.
GRAM ALTIN FİYATI
6.128,6100
6.129,3180
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.805,7800
10.021,4300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.223,1000
39.963,1500
YARIM ALTIN FİYATI
19.530,57
20.023,42
TAM ALTIN FİYATI
39.884,00
40.153,00
ATA ALTIN FİYATI
40.540,90
41.564,42
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.577,41
5.770,48
Altın fiyatları düşer mi yükselir mi, beklenti ne yönde?
Küresel ekonomiye ilişkin beklentiler de piyasalardaki dalgalanmayı artıran unsurlar arasında yer aldı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2026 yılı için küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek yüzde 3 seviyesine çekti.
Büyüme beklentilerindeki zayıflama, ekonomik belirsizlikleri artırırken yatırımcıların güvenli liman arayışını da destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıktı.
Öte yandan büyük finans kuruluşlarının altın beklentileri de değişmeye başladı.
Bank of America, Fed’in daha sert para politikası uygulayabileceği beklentisiyle 2026 yılı için ortalama altın fiyat tahminini aşağı çekti. Banka, daha önce açıkladığı tahmini yüzde 14 azaltarak ons altın için ortalama beklentisini 4 bin 360 dolar seviyesine indirdi.
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