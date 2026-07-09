ABD'den gelen son açıklamalar ve küresel piyasalarda yeniden yükselen enflasyon ile faiz endişeleri, altın fiyatlarında hareketliliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın sona erdiğini açıklamasının ardından artan jeopolitik riskler, enflasyon ve faiz beklentileri yeniden gündeme gelirken, ons altındaki dalgalanma iç piyasaya da yansıdı. Hem IMF’den hem de büyük finans kuruluşlarının altın beklentileri de değişmeye başladı.