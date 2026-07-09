Dev bankadan altın için radikal karar: Tahminlerini birden değiştirdiler
Orta Doğu'da ABD ile İran arasında yeniden yükselen tansiyon petrol fiyatlarını desteklerken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında ise satış baskısı derinleşti. Enflasyon görünümü ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler değerli metal üzerinde baskı oluştururken, ons altın son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Gün içinde sınırlı toparlanma görülse de, Bank of America'nın 2026 yılına yönelik altın fiyat tahminini aşağı çekmesi piyasadaki temkinli havayı güçlendirdi.
ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarında petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirirken, altın cephesinde ise ters bir tablo oluştu. Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin zayıflaması ve enflasyon endişelerinin güçlenmesiyle birlikte spot altın son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Piyasalar, hem Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri hem de Fed'in atacağı yeni adımları yakından izliyor.
Altında FED baskısı
Geçtiğimiz gün son bir haftanın en düşük seviyesini gören spot altın, perşembe günü de düşüşünü sürdürdü. Enflasyona ilişkin endişeler ile Fed’in faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentisi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Aynı dakikalarda gram altın ise 0,49 primle 6 bin 165 lira seviyelerinde bulunuyor.
Bank of America altın tahminini revize etti
Küresel finans kuruluşu Bank of America (BofA), Fed’in beklenenden daha şahin bir para politikası izleyeceği öngörüsüyle altın fiyat tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti.
Diğer değerli metallerde son durum ne?
Altındaki düşüş diğer değerli metaller üzerinde de etkili oldu. Spot gümüş yüzde 0,9 değer kaybederek 57,77 dolara geriledi. Kayıplarını daha sonra geri alan gümüş saat 08:00 sularında 58,30 dolardan işlem görüyor.
Buna karşın platin yüzde 1 yükselişle bin 600 dolara çıkarken, paladyum da yüzde 1,1 prim yaparak 1.234 dolar seviyelerinde bulunuyor.
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