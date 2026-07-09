Trump'ın aklı Ankara'da kaldı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı'
Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası İngiltere'ye uçan ABD Başkanı Trump, Türkiye'de harika iki gün geçirdiğini söyleyerek, "Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı." dedi. Avrupa'daki ABD askerlerinin kaderinin Grönland pazarlığına ve Avrupa ülkelerinin İran karşısındaki tutumuna bağlı olduğunu itiraf eden Trump, müttefiklerine adeta rest çekti.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı"
İran’a yönelik son ABD saldırılarına değinen Trump, "Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında, biz onlara 20 misliyle vuracağız." ifadelerini kullandı.
"Bir nevi çıldırmış durumdalar"
İran’ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini iddia eden Trump, "Kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu zaten." ifadelerini kullandı.
Trump, "Eğer anlaşma yapmak istiyorlarsa, sizce neden ticari gemilere saldırdılar?" sorusu üzerine, "Çünkü dürüst olmak gerekirse biraz deliler. Bir nevi çıldırmış durumdalar. Biraz kontrolden çıkmışlar ama yine de anlaşma yapmayı çok fena istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
"Muazzam bir birlik ve beraberlik vardı"
"Avrupa’dan asker çekme kararı Grönland ve İran meselelerine bağlı"
Trump, "Avrupa'dan daha fazla ABD askerini çekecek misiniz?" sorusu üzerine, bu konudaki nihai kararı henüz vermediğini söyledi.
Bu kararın Grönland ve İran meselelerine bağlı olduğunu vurgulayan Trump, "Pek çok açıdan Grönland'a bağlı olacak. Yani biliyorsunuz, Grönland konusunda çok iyi bir anlaşma yapmak istiyorum; eğer yapamazsak da belki askerleri çekerim." dedi.
Bu konudaki tutumunun ayrıca Avrupa ülkelerinin İran karşısında ülkesine verdiği desteğe bağlı olduğunu ifade eden Trump şunları söyledi:
- "Bu konu bir açıdan da İran'a bağlı. Yani, Avrupa ülkeleri yardım etmek istiyorlar. Biliyorsunuz, bu mesele için biraz geç kalındı çünkü esasında ortada pek bir savaş kalmadı, ancak bazı şeyler İran'a bağlı olacak. Yardım etmek için bir şansları varken yardım etmemeyi seçtiler. Şimdi bunu yavaş yavaş unutuyoruz. Ve şimdi yardım etmek istiyorlar. Hepsi İran konusunda yardım etmeyi çok ama çok istiyor. Ancak bizim aslında yardıma ihtiyacımız yok. Bunlar ufak tefek şeyler, bizim gerçekten yardıma ihtiyacımız yok"
"Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara harika bir iş çıkardı"
Trump’a "Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Hizbullah ve Lübnan konusunda yardım edeceğine dair herhangi bir taahhütte bulundu mu?" sorusu da yöneltildi.
- Bu soruya "evet" yanıtını veren Trump, "Başkan Şara harika bir iş çıkardı. Suriye'yi birleştirdi. Ne dediğini söylemeyeceğim ama evet, taahhütte bulundu. Bugün harikaydı. Gerçekten harikaydı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de harikaydı. Pek çok iyi görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
"Çok ama çok iyi bir toplantıydı"
Trump, "NATO Zirvesi’ne katılmanızın tek nedeninin zirvenin Türkiye'de düzenlenmesi olduğunu söylediniz. Bu sizin son NATO zirveniz miydi?" sorusuna, "Hayır. Bence bugün epey yol kat ettiler. Bazı tavizler verdiler ve bana göre NATO bugün çok yol aldı." yanıtını verdi.
NATO Zirvesi sırasında birçok konunun çözüme kavuştuğunu belirten Trump şöyle dedi:
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