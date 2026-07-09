İran duyurdu: ABD saldırılarında 14 ölü 78 yaralı var
09:34, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:16, 09/07/2026, Perşembe
AA
Körfez'de tansiyonu yükselten saldırıda bilanço belli oldu.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında son 2 günde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığı açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
İranlı yetkili, ABD'nin 8 ve 9 Temmuz 2026'da İran'ın 5 eyaletini hedef alan saldırılar düzenlediğini hatırlatarak saldırılarda şu ana kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 78 kişinin yaralandığını aktardı.
Kermanpur, yaralılardan 47'sinin tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildikleri bilgisini verdi.
Dünya
İran: ABD'nin Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerindeki altyapı vuruldu
Dünya
İran'dan ABD'ye rest: 'Hürmüz Boğazı tehditlerle açılmayacak'
Dünya
Trump’tan İran’a Hürmüz Boğazı uyarısı: Saldırılar tekrarlanırsa, durum çok daha kötüye gidecek
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.