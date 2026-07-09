İran duyurdu: ABD saldırılarında 14 ölü 78 yaralı var

İran'ın eski lideri Hamaney için Kerbela'da cenaze töreni düzenlendi

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak'ın Kerbela kentinde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende yoğun kalabalık nedeniyle cenaze aracının ilerlemekte güçlük çektiği törende, Hamaney'in naaşı Hz. Hüseyin ve Hz. Abbas Türbeleri'ne götürüldü. ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak'ın Kerbela kentinde geniş katılımlı cenaze töreni düzenlendi. Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre, Necef'ten Kerbela'ya getirilen Hamaney'in naaşı, sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan binlerce kişi tarafından karşılandı. Yoğun kalabalık nedeniyle cenaze aracının ilerlemekte zorlandığı ifade edildi. Tören boyunca katılımcılar "ABD'ye ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attı. Hamaney'in naaşı, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas Türbeleri'nde gezdirilecek, ardından burada cenaze namazı kılınacak.