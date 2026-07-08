Trump'ın İran açıklamasının ardından İsrail'de hareketlilik: Netanyahu toplantı kararı aldı

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracaklarını" duyurmasının ardından önceden planlanan programlarını iptal ederek üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileriyle toplantı yapma kararı aldı.

Haberde, toplantıda ABD'nin İran’a olası saldırılarının ele alınmasının beklendiği kaydedildi.





"Topyekün bir savaş beklenmiyor"

Öte yandan, Yedioth Ahronot gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Tel Aviv yönetiminin AB ile İran arasında yaşanacak bir çatışmaya karşı hazırlık yaptığını ancak şu aşamada topyekün bir savaş beklemediğini söyledi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basına değerlendirmelerde bulunan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

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