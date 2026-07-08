Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
18:55, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:58, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Ahmed Şara ile Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.
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Başlıklar :SuriyeAhmed ŞaraRecep Tayyip Erdoğan
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