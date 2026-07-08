Halkın parası 'yandaş' PR'ına gitti: Eskişehir'de kronik sorunlar dururken CHP'li belediye Murat Ağırel'in heykelini dikti

"Güzel şehrimiz Eskişehir; trafik, kentsel dönüşüm ve altyapı gibi kronik sorunlara acil çözüm beklerken, CHP’li yerel yönetimin bunlarla ilgilenmek yerine Murat Ağırel heykeli dikmesi, karşı karşıya olduğumuz vizyonsuzluğu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Eskişehir’de CHP’li yerel yönetimlerin son iki yıldaki icraatlarına baktığımızda, şehrin kronik sorunlarına kalıcı çözümler üretilmediğini; bunun yerine bütçenin çok önemli bir kısmının 'göz boyama' niteliğindeki yüzeysel peyzaj işlerine ve makyajlı halkla ilişkiler kampanyalarına aktarıldığını görmekteyiz. Eskişehir halkının gerçek dertleri, bu süslü reklam kampanyalarının gölgesinde ne yazık ki görmezden gelinmektedir."