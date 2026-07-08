Gece bile gözünden çıkarmıyor: Macron’un mavi gözlüklerinin gizemi ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemde resmi temaslarda ve NATO Zirvesi dahil birçok diplomatik etkinlikte çıkarmadığı mavi yansıtıcı gözlükler merak konusu oldu. Fransız basını, gözlük tercihinin arkasında gözünde oluşan subkonjonktival kanama bulunduğunu öne sürerken, Macron ise daha önce bu aksesuarı kararlılık ve azmin sembolü olarak kullandığını ifade etmişti.
Fransız lider, söz konusu gözlükleri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida ile gerçekleştirdiği görüşmede, ayrıca 9. Dünya Ölüm Cezasına Karşı Kongresi'nde ve son olarak Şam ziyaretinde Suriyeli yetkililerle yaptığı temaslarda da kullandı. Özellikle diplomatik temaslarda değişmeyen bu aksesuar, uluslararası basında da tartışma meydana getirdi.
"Gözünde subkonjonktival kanama iddiası"
Fransız basını, Macron'un gözünde subkonjonktival kanama olduğunu ve bu nedenle gözlük takmayı tercih ettiğini aktardı. Doktorlar, rahatsızlığın zararsız olduğunu ve genellikle iki hafta içinde kendiliğinden geçtiğini belirtti.
NATO Zirvesi'nde de gözlük taktı
Macron, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kış bahçesi bölümünde verilen resepsiyona güneş gözlükleriyle katıldı.
NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkeleri ile davetli devlet ve hükümet başkanlarının yer aldığı etkinlikte, resepsiyon öncesinde aile fotoğrafı çektirildi.
Aile fotoğrafında, Erdoğan çiftinin sağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi, solunda ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı. Macron'un bu önemli diplomatik buluşmada da gözlüklerini takması, konuya ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.
Macron'un sağlık sorunu
Fransız basınında yer alan haberlere göre Macron'un gözünde subkonjonktival kanama, yani gözdeki bir kan damarının yırtılması rahatsızlığı bulunuyor. Tıp uzmanlarının bildirdiğine göre bu durum zararsız olup ağrıya yol açmıyor ve görmeyi etkilemiyor. Rahatsızlık genellikle iki hafta içinde kendiliğinden iyileşirken gözde kalıcı bir hasara da neden olmuyor.
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