Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , son dönemde katıldığı resmi programlarda kullandığı mavi yansıtıcı pilot gözlüklerle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Macron’un kapalı salonlarda, resmi toplantılarda ve gece düzenlenen etkinliklerde dahi aynı gözlüğü takması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gözlüğün ardındaki anlam merak konusu oldu.

Fransız lider, söz konusu gözlükleri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida ile gerçekleştirdiği görüşmede, ayrıca 9. Dünya Ölüm Cezasına Karşı Kongresi'nde ve son olarak Şam ziyaretinde Suriyeli yetkililerle yaptığı temaslarda da kullandı. Özellikle diplomatik temaslarda değişmeyen bu aksesuar, uluslararası basında da tartışma meydana getirdi.

Gözlük tercihine ilişkin daha önce açıklama yapan Macron, “Kaplanın gözü ” göndermesinde bulunarak bunun kararlılık ve azmin sembolü olduğunu ifade etmişti. Ancak uzmanlara göre dikkat çeken mavi camların göz sağlığını korumaya yönelik özel bir işlevi bulunmuyor. Bu durum, Macron’un gözlüklerinin bir ihtiyaçtan çok siyasi ve kişisel bir imaj unsuru olarak değerlendirilebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

"Gözünde subkonjonktival kanama iddiası"

Fransız basını, Macron'un gözünde subkonjonktival kanama olduğunu ve bu nedenle gözlük takmayı tercih ettiğini aktardı. Doktorlar, rahatsızlığın zararsız olduğunu ve genellikle iki hafta içinde kendiliğinden geçtiğini belirtti.

NATO Zirvesi'nde de gözlük taktı

Macron, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kış bahçesi bölümünde verilen resepsiyona güneş gözlükleriyle katıldı.

NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkeleri ile davetli devlet ve hükümet başkanlarının yer aldığı etkinlikte, resepsiyon öncesinde aile fotoğrafı çektirildi.

Aile fotoğrafında, Erdoğan çiftinin sağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi, solunda ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı. Macron'un bu önemli diplomatik buluşmada da gözlüklerini takması, konuya ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.

Macron'un sağlık sorunu

Fransız basınında yer alan haberlere göre Macron'un gözünde subkonjonktival kanama, yani gözdeki bir kan damarının yırtılması rahatsızlığı bulunuyor. Tıp uzmanlarının bildirdiğine göre bu durum zararsız olup ağrıya yol açmıyor ve görmeyi etkilemiyor. Rahatsızlık genellikle iki hafta içinde kendiliğinden iyileşirken gözde kalıcı bir hasara da neden olmuyor.

"Hiçbir önemi yok"

Macron, ocak ayında Fransa'nın güneyinde düzenlenen bir askeri etkinlikte kırmızı göz makyajıyla boy göstermiş ve bir ara benzer bir güneş gözlüğü takmıştı. Askerlere hitap ederken durumunu önemsizleştiren Fransız lider, "tamamen zararsız" ve "hiçbir önemi yok" demişti.

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