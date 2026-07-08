Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile bir araya geldi

Timur Cihantimur davasında ilk duruşma başladı: Türkiye'ye iade edilecek mi?

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Duruşma öncesi açıklamada bulunan müşteki baba Özer Aci, "Aradan 28 ay geçti. Çok uzun bir zaman. Sabırla bekledim, sabrın sonu selametmiş. İnşallah selamete ereceğiz. Benim vicdanımın ve yüreğimin serinlemesi mesele değil, kamuoyunun yüreğinin serinlemesi, yumuşaması önemli. Hep birlikte göreceğiz. Ben davamın arkasındayım. Bu can bu bedenden çıkmadığı müddetçe davamı takip edeceğim" dedi.