Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile bir araya geldi
15:14, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 15:16, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Ankara Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi.
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