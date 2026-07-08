Ankara temasları sonrası ABD'den sürpriz İsrail kararı: İptal edildi
14:00, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 14:10, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası F-35 ve İran gündemiyle Tel Aviv'e geçmesi beklenen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, kritik seyahatini beklenmedik bir şekilde iptal etti.
Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından, bölge diplomasisinde hareketli saatler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte zirve kapsamında Türkiye’de bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Ankara temaslarının hemen ardından yarın İsrail’e gerçekleştirmeyi planladığı resmi ziyareti sürpriz bir kararla iptal ettiği bildirildi. Uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran bu iptal kararının gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ankara temaslarının ardından Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini görüşmek için İsrail'e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth
İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yarın İsrail'e yapacağı seyahati iptal etti.
Ziyaretin neden iptal edildiğine dair basına henüz bir bilgi yansımadı.
ABD basını, Hegseth'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini, İran konusunu ve Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini ele alacağını yazmıştı.
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