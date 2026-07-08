Türkiye Romanya ve Bulgaristan mutabakat muhtırası imzaladı

NATO Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekiminde Meloni kendisine 'yalvarıyor' dediği Trump’ın yüzüne bakmadı

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve dünya diplomasisinin kalbinin attığı 36. NATO Liderler Zirvesi, sadece masadaki kritik savunma bütçeleriyle değil, liderlerin sahne arkasındaki beden dili savaşlarıyla da tarihe geçiyor. İttifakın geleceğinin tartışıldığı tarihi zirvenin geleneksel "aile fotoğrafı" çekimi sırasında, aralarında uzun süredir kamuoyu önünde sert bir söz düellosu yaşanan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim kameralara net bir şekilde yansıdı. Meloni'nin, Trump sahneye adım attığı anda sergilediği net duruş, sosyal medyada ve uluslararası basında zirvenin en çok konuşulan enstantanesi oldu.