Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: İstanbul için tarih verildi
13:03, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:23, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından İçişleri Bakanlığı bazı iller için sarı kodlu alarm verdi. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.
Buna göre, bugün Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın ise kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Başlıklar :hava durumusağanakmeteoroloji
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