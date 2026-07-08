Urla'nın 'yeşil elması' NATO Zirvesi’nde dünya liderlerine ikram edildi

'DÜNYA LİDERLERİNİN BİZİ SEÇİP, ENGİNAR YEMELERİNDE MUTLULUK DUYDUK’

Ürettiği enginarların dünya liderlerinin sofrasına göndermenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çapacı, "Mümkün olduğu kadar üretimde eski yöntemlere, düzgün ve kaliteli işçiliğe önem veriyoruz. O sayede bugünlere geldik. Enginar uzun süreçli bir meşakkatli bir ürün. Ağustos ve eylül ayında dikimleri başlıyor. Aralık sonu gibi yavaş yavaş kesimler başlıyor, hasat başlıyor ve bu hasat haziran sonuna kadar hava koşullarına göre devam ediyor. Enginarın her daim kademeli dikildiği için tazesini bulabiliyoruz ve üretebiliyoruz. Hazirandan sonra da enginarlarımız ev usulü katkısız bir şekilde konserve haline getiriliyor. NATO Zirvesi’ne de bu enginarlardan gitti. Buradan hem Türkiye’nin her şehrine hem de başta Almanya, Dubai, İngiltere olmak üzere tüm ülkelere ihracat yapıyoruz" diye konuştu.