Meşelik alanda korkutan yangın: Tüm ekipler seferber oldu
12:48, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:23, 08/07/2026, Çarşamba
DHA
Gaziantep'te 1 hektarlık meşelik alan yandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık meşelik alan zarar gördü. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.
Nurdağı ilçesi Bademli Mahallesi kırsalındaki ormanda, dün yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı ile Nurdağı Orman İşletme Şefliği'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 5 arasöz, 2 su ikmal tankı ve 2 itfaiye sevk edildi.
Havadan 1 helikopterin destek verdiği yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. 1 hektarlık meşelik alan zarar görürken, yangına ilişkin inceleme sürüyor.
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