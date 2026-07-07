Bingöl'de bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı
19:09, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 21:57, 07/07/2026, Salı
IHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan bahçe yangını, orman işletme ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Bingöl’de çıkan bahçe yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Olay, Bingöl’ün Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bahçede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangının ormanlık alana sıçraması önlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem
Adıyaman'da ağaçlık alanda yangın: Polis alevlerin arasındaki kaplumbağayı kurtardı
Gündem
Aydın'da zirai alan yangını kontrol altına alındı
Gündem
Balıkesir'de korkutan yangın: Alevler ormana sıçradı
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.