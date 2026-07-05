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Aydın'da zirai alan yangını kontrol altına alındı

Aydın'da zirai alan yangını kontrol altına alındı

18:425/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
IHA
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Yangın sebebiyle toplamda 1 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dallıca Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürülürken toplamda 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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