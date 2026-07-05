Aydın'da zirai alan yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Dallıca Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürülürken toplamda 1 hektarlık alan zarar gördü.